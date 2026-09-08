martes, septiembre 8, 2026
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Fiscal anticipó que aplicará el nuevo régimen juvenil penal pese al fallo que lo suspende

De La Bahía Noticias

El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, afirmó este martes que desestimará la cautelar que frena el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Ayer una magistrada de Lomas de Zamora suspendió la norma por 60 días en un hábeas corpus general.

El funcionario judicial consideró que la medida extralimita sus facultades y sostuvo que un juez solo puede declarar la inconstitucionalidad en un caso concreto y adelantó que la norma se mantendrá en uso en su jurisdicción para los nuevos procesos.

Zárate justificó la necesidad de la modificación legal al destacar el aumento de homicidios y robos cometidos por adolescentes de entre 14 y 16 años.

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