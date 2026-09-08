Canasta básica alimentaria en agosto en Bahía Blanca: $758.559

En agosto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una

familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $758.559, exhibiendo un alza de 2,5% con respecto al mes anterior, informó este martes el CREEBBA.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.828.126 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en verduras y frutas como como la cebolla (84,6%), el zapallo (46,6%), la banana (39,2%), la papa (25,6%), la batata (11,6%), la zanahoria (7,1%), y la lechuga

(5,2%).

Por otra parte, también mostraron alzas el caldo concentrado (11,9%), el té (10,7%), la paleta cocida (9%), el tomate envasado (8,7%), el yogur (7,3%).

En contraposición, se observaron descensos en diversos componentes de la canasta, destacándose el tomate (-15,2%), las arvejas en lata (-11,1%), la mandarina (-9,4%), la mortadela (-6,9%), la sal fina (-4,1%).

Por el lado de los componentes no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (6,4%), educación formal (6%), ropa interior para hombre (3,7%), combustibles y lubricantes (3,3%) y servicios de peluquería y para el cuidado personal (3,3%), entre otros.