Se realizará un sirenazo de bomberos voluntarios en todo el país

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, realizará un sirenazo nacional y simultáneo el jueves 10 de septiembre, a las 10.

La medida se llevará adelante ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional a reclamos económicos y normativos.

El principal pedido es la transferencia de 59 mil millones de pesos correspondientes a fondos establecidos por la ley 25.054 y pendientes de distribución.

También reclaman compensaciones por la atención de emergencias en rutas concesionadas, la aplicación integral de la ley 27.629, incluido el reintegro del IVA, y agilizar los pagos al exterior para adquirir vehículos de emergencia usados.