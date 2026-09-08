martes, septiembre 8, 2026
Nacionales

Se realizará un sirenazo de bomberos voluntarios en todo el país

De La Bahía Noticias

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, realizará un sirenazo nacional y simultáneo el jueves 10 de septiembre, a las 10.

La medida se llevará adelante ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional a reclamos económicos y normativos.

El principal pedido es la transferencia de 59 mil millones de pesos correspondientes a fondos establecidos por la ley 25.054 y pendientes de distribución.

También reclaman compensaciones por la atención de emergencias en rutas concesionadas, la aplicación integral de la ley 27.629, incluido el reintegro del IVA, y agilizar los pagos al exterior para adquirir vehículos de emergencia usados.

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