Brasil respaldó el reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas

El encargado de Negocios de la embajada brasileña en Argentina, Eduardo Uziel, reafirmó el apoyo de su país a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante la celebración del 204° aniversario de la Independencia de Brasil en el Teatro Colón.

El anuncio ocurrió en un contexto de fricciones políticas entre las administraciones de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El diplomático calificó la postura sobre el archipiélago como una política de Estado que Brasil mantiene desde 1833.

La ceremonia no contó con la asistencia de ministros ni de altos funcionarios del Gabinete Nacional.

El diplomático subrayó que la amistad entre ambas naciones es “independiente de los gobiernos, del fútbol” y que el “apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”, según informó Noticias Argentinas.