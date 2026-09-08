El “Dibu” Martínez está nominado como mejor arquero en el Balón de Oro

El futbolista argentino Emiliano Martínez fue nominado entre los diez candidatos a ganar el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero de la temporada 2026.

El arquero concretó recientemente su transferencia al club inglés Chelsea tras concluir su ciclo de cuatro años en el Aston Villa de Inglaterra.

La nómina de aspirantes al galardón incluye al español Unai Simón, quien logró la marca de 649 minutos sin recibir goles durante el Mundial de 2026 con la selección de España.

También forman parte de la candidatura los porteros David Raya, Joan García, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Matvey Safonov, Yassine Bounou y Vozinha.