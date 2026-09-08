El gobierno británico afirmó que “no hay duda” sobre su soberanía en las Islas Malvinas

El gobierno del Reino Unido ratificó su soberanía sobre las Islas Malvinas y aseguró que los anuncios del presidente argentino, Javier Milei, no alterarán el respaldo a los habitantes del archipiélago.

La ministra de Estado británica, Kirsty McNeill, expresó esta postura ante la Cámara de los Comunes frente a las presiones económicas atribuidas a la administración argentina.

La funcionaria sostuvo que la comunidad de las islas determinó su estatus en el referéndum de 2013 y ante la Organización de las Naciones Unidas.

Además, ratificó el aval de su país para la explotación de recursos naturales en la zona.

Aunque la administración británica pretende conservar un vínculo constructivo con la República Argentina en asuntos comunes, la representante remarcó que esa relación bilateral no modificará la defensa del mandato democrático y territorial sobre las islas.