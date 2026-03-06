Fiscal Lara: “Damiani debería ir a la cárcel, cometió un delito sumamente grave”

La fiscal Marina Lara afirmó que la pena de tres años de cumplimiento condicional impuesta a Fiorella Damiani por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca “es insuficiente”.

En declaraciones realizadas en una entrevista con Radio Rosales, la funcionaria judicial señaló que Damiani llegó a juicio tras una denuncia impulsada por la propia fiscalía.

“Fiorella Damiani fue a juicio porque yo la denuncié al descubrir que nos había mentido”, sostuvo.

La fiscal indicó que “declarar algo falso y ratificarlo no es gratis” y que “venir a mentir a la Justicia pone en riesgo todo el sistema”.

En el proceso se investigó la denuncia contra Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes estuvieron detenidos y luego fueron liberados tras la incorporación de un video considerado clave en la causa.

Consultada por las críticas del joven puntaltense Facundo Pereyra, quien la acusó de “feminazi”, Lara dijo que prefiere “no confrontar” y que su intención es “informar qué se hizo en la causa”.

También indicó que la fiscalía había solicitado una pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo. “Debería ir a la cárcel Damiani, cometió un delito sumamente grave, las personas quedaron detenidas cinco días”, expresó.

“Es la oportunidad de dar un mensaje: que el mentiroso debe cumplir ante la ley”, concluyó.