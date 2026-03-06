viernes, marzo 6, 2026
Inicio ciclo lectivo: autoridades sanitarias instan a las familias a completar el calendario de vacunación

Con el inicio del ciclo escolar, las autoridades sanitarias locales recordaron la importancia de revisar y completar el Calendario Nacional de Vacunación.

Se indicó que los niños y niñas que durante 2026 cumplan 5 u 11 años deben recibir las dosis correspondientes, incluso si todavía no alcanzaron esa edad.

Las vacunas son gratuitas, obligatorias y se aplican en todos los vacunatorios del sistema de salud.

En ese sentido, se recomienda a las familias acercarse al centro de vacunación más cercano para actualizar el calendario.

