Inicio ciclo lectivo: autoridades sanitarias instan a las familias a completar el calendario de vacunación
Con el inicio del ciclo escolar, las autoridades sanitarias locales recordaron la importancia de revisar y completar el Calendario Nacional de Vacunación.
Se indicó que los niños y niñas que durante 2026 cumplan 5 u 11 años deben recibir las dosis correspondientes, incluso si todavía no alcanzaron esa edad.
Las vacunas son gratuitas, obligatorias y se aplican en todos los vacunatorios del sistema de salud.
En ese sentido, se recomienda a las familias acercarse al centro de vacunación más cercano para actualizar el calendario.
