Fiscalía advierte sobre “serias irregularidades” en la licitación de la Hidrovía impulsada por el Gobierno mileísta

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió este viernes sobre “serias y evidentes irregularidades” en el proceso de licitación de la hidrovía de los ríos en Paraná y Paraguay, la principal vía fluvial de exportación de Argentina, en el marco de una investigación judicial sobre la concesión impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El dictamen, al que accedió EFE, cuestionó distintos aspectos del proceso licitatorio llevado adelante por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Entre las observaciones, la PIA señaló presuntos incumplimientos de la ley de acceso a la información ambiental, al considerar que durante la audiencia pública informativa se presentó un volumen “excesivo” de documentación técnica, superior a las 9.000 páginas, en plazos que habrían dificultado una “participación ciudadana real y efectiva”.

La Fiscalía también cuestionó cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Además, sostuvo que persisten objeciones ya formuladas en procesos anteriores respecto de un “posible direccionamiento” de la licitación y advirtió sobre la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente en la materia.

“Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo cual conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, afirmó la PIA en el documento presentado ante la Justicia.

El pronunciamiento se conoció el mismo día en que el Gobierno argentino aseguró que el proceso de privatización de la vía navegable troncal avanza “con apoyo multisectorial y sin impugnaciones”, luego de concluir la etapa técnica de evaluación de ofertas.

La semana próxima está prevista la apertura de las propuestas económicas para definir al futuro operador de la hidrovía, cuya concesión será otorgada por 25 años.

Actualmente permanecen en carrera dos oferentes: un consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, y otro encabezado por la también belga DEME junto a firmas estadounidenses.

La hidrovía Paraná-Paraguay constituye la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino y canaliza cerca del 80 % de las exportaciones agroindustriales del país, además de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. (EFE)