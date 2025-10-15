Fórmula 1: Mercedes renueva a George Russell y Kimi Antonelli hasta 2026

El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team anunció este miércoles que George Russell y Kimi Antonelli renovaron una temporada sus contratos, hasta finales de 2026, y serán la pareja de pilotos del equipo alemán la próxima temporada.

“Russell y Antonelli han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar nuestro viaje juntos. Confirmar nuestra alineación de pilotos fue siempre una cuestión de cuándo, no de si”, afirmó el máximo dirigente del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolf.

Así, Russell, de 27 años y ganador de varios Grandes Premios, afrontará su quinta temporada en Mercedes, mientras que Antonelli, de 19 años, pilotará una flecha plateada por segundo año.

Ambos pilotos se formaron en el sistema de jóvenes pilotos del equipo, habiéndose unido al programa en 2017 y 2019 respectivamente.

Wolf confesó que querían tomarse su tiempo, “manejar las negociaciones adecuadamente” y asegurarse de que todo el mundo, en todas las partes, “estuviera contento”.

“George y Kimi han demostrado ser una pareja fuerte y estamos muy contentos de continuar nuestro viaje juntos. Nuestra atención se centra ahora en las últimas seis carreras del año, mientras luchamos por el segundo puesto en Constructores, y hacia 2026 y una nueva era en la F1”, añadió.

Por su parte, el piloto británico George Russell se mostró “orgulloso” de continuar su “viaje” en la Fórmula 1 junto a Mercedes. “El año que viene será el décimo desde que firmé con Mercedes en 2017. Ha sido una larga y exitosa colaboración con el equipo hasta ahora y estoy deseoso por ver lo que nos espera, sobre todo porque el año que viene nos embarcaremos en uno de los mayores cambios reglamentarios de la historia de este deporte”, apuntó.

Por último, el joven piloto italiano aseguró estar “muy emocionado” por continuar en el equipo. “He aprendido mucho en mi primera temporada en la F1, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Todos ellos me han hecho más fuerte, no sólo como piloto, sino también como compañero de equipo. Quiero dar las gracias a Toto y a todos en Brackley y Brixworth por su continuo apoyo y su fe en mí”, concluyó.

El anuncio de Mercedes de la renovación de ambos pilotos de cara a la próxima temporada sofoca los rumores que habían situado al cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, en la scuderia alemana. Además, con la confirmación de la dupla de Mercedes, sólo quedan sin dueño un asiento en Red Bull, otro en Alpine y dos en Racing Bull para el próximo año. (Europa Press)