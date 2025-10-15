Comerciantes taparon la cara de Maradona en el famoso mural de Nápoles

El mural de Diego Maradona en Nápoles amaneció este miércoles con la cara del astro tapada por una protesta de comerciantes contra la policía municipal de dicha ciudad italiana.

El conflicto comenzó este martes, cuando la policía municipal apuntó contra aquellos comercios que no cuentan con la habilitación para vender sus correspondientes productos.

Ante esta situación, y a modo de protesta, los dueños de los locales que se encuentran ubicados en el Quartieri Spagnoli decidieron tapar la cara de Maradona en el mural. Además, argumentaron que los permisos de habilitación se encuentran en trámite.

En caso de que la situación siga sin resolverse, los comerciantes también podrían agrandar la protesta aplicando un telón negro. (NA)