La UTN Bahía Blanca realizará un nuevo curso sobre ChatGPT

La UTN Bahía Blanca lanza el curso virtual ChatGPT — de cero a experto, pensado para quienes desean aprovechar al máximo esta herramienta de inteligencia artificial.

Comienza el 30 de octubre y se dictará los jueves de 18 a 20, con una duración total de 16 horas.

Se aclaró que no se requieren conocimientos previos.

A través de clases sincrónicas en la plataforma virtual de la UTN, se enseñará cómo usar ChatGPT para generar contenido, automatizar tareas y mejorar la productividad.

Los cupos son limitados.

Para más información e inscripciones, ingresar a las redes o al sitio oficial de la UTN.