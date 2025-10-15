miércoles, octubre 15, 2025
Locales

La UTN Bahía Blanca organizó un curso sobre mantenimiento de fibra óptica

De La Bahía Noticias

La UTN Bahía Blanca lanzó un nuevo curso presencial sobre mantenimiento de fibra óptica, ideal para quienes buscan insertarse o especializarse en el sector tecnológico.

Con inicio el 3 de noviembre, se dictará los lunes y miércoles, de 16 a 19, en el CEUT (Montevideo 340).

El curso combina teoría y práctica en laboratorio, abordando instalación, empalme, medición y diagnóstico de fallas.

Tiene una duración total de 18 horas y los cupos son limitados.

Más información e inscripciones en las redes de la UTN.

Comentarios

You May Also Like

Medidas para la atención de usuarios del servicio de transporte público y del sistema de estacionamiento medido y pago

Debora Pedreira

El municipio de Pringles se presentó como denunciante por envenenamiento de perros

Fabricia

Un niño de 10 años fue atropellado por una moto

De La Bahía Noticias