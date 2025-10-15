La UTN Bahía Blanca organizó un curso sobre mantenimiento de fibra óptica
La UTN Bahía Blanca lanzó un nuevo curso presencial sobre mantenimiento de fibra óptica, ideal para quienes buscan insertarse o especializarse en el sector tecnológico.
Con inicio el 3 de noviembre, se dictará los lunes y miércoles, de 16 a 19, en el CEUT (Montevideo 340).
El curso combina teoría y práctica en laboratorio, abordando instalación, empalme, medición y diagnóstico de fallas.
Tiene una duración total de 18 horas y los cupos son limitados.
Más información e inscripciones en las redes de la UTN.
