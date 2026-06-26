Franco Colapinto finalizó octavo en la primera práctica libre en el GP de Austria

El piloto Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria, superando por apenas 40 milésimas a su compañero de equipo, George Russell.

Mercedes arrancó el fin de semana con una demostración de solidez, marcando el rumbo en el Red Bull Ring tras la reciente victoria de Ferrari en Barcelona. Oscar Piastri, de McLaren, completó el trío de punta y finalizó a 0s117 del líder.

Max Verstappen, que estrenó un nuevo paquete de mejoras en su Red Bull, ocupó el cuarto puesto luego de perderse los primeros minutos de la sesión por problemas en su monoplaza. Lewis Hamilton, vencedor de la carrera anterior, terminó en la quinta posición, distanciado en casi siete décimas del mejor registro de Antonelli.

El argentino Franco Colapinto fue uno de los destacados de la tanda, logrando el octavo puesto con un Alpine que presentó actualizaciones en el alerón delantero. Dino Beganovic, que reemplazó a Charles Leclerc en Ferrari, cerró el top 10 y fue el mejor entre los pilotos novatos presentes en la sesión.

Sergio Pérez vivió una jornada complicada con Cadillac. El piloto mexicano experimentó fallas en su monoplaza y debió abandonar a un minuto del final, lo que provocó una bandera roja que dio por terminada la práctica. Pérez se ubicó en la posición 21, mientras que su compañero Valtteri Bottas concluyó en el puesto 13.

La sesión se desarrolló bajo altas temperaturas, con equipos y pilotos evaluando las nuevas actualizaciones. Los incidentes técnicos y las mejoras marcaron una primera práctica libre muy activa y dejaron abiertas las expectativas para la continuidad del fin de semana en Austria. (Infobae)