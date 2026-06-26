Maltrato animal en Cipolleti: lo denunciaron y dijo que le pegó a un perro porque había mordido a un chico

La Policía de Cipolletti debió intervenir tras recibir un aviso por un presunto caso de maltrato animal.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre, quien manifestó haber golpeado a un perro luego de que el animal mordiera a un menor de edad.

La Fiscalía de turno tomó conocimiento del hecho y dispuso la recepción de la denuncia penal realizada por la persona que alertó sobre la situación.

Posteriormente, personal de Protección Civil concurrió con una jaula para el traslado del animal y, junto con integrantes de Zoonosis, concretó la recepción voluntaria del perro, que fue alojado en las instalaciones de Servicios Públicos.