Franco Colapinto largará 18° en el Gran Premio de Singapur: “Me voy caliente”

George Russell largará desde la pole position la carrera principal en el circuito callejero del Gran Premio de Singapur.

El corredor de Mercedes registró una vuelta de 1:29.158 que le permitió mejorar lo hecho por Max Verstappen (1:29.340) y Oscar Piastri (1:29.524).

Franco Colapinto comenzará 18° la carrera de este domingo tras registrar su mejor tiempo en 1:30.982, lo que lo hizo superar al Haas de Esteban Ocon (19°) y quedar 0.279 por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien tuvo su mejor giro en 1:31.261 que lo obligará a comenzar 20°.

El argentino tuvo un roce con la pared en el cierre de su vuelta final cuando venía mejorando y no logró recortar las 0.207 que lo separaron del tiempo de Alex Albon, quien avanzó en esa tanda inicial con el 15° registro.

El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco lo superó en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.

La carrera principal de este domingo será a 62 vueltas y comenzará a partir de las 9 de la mañana de Argentina (20 de Singapur).

QUÉ DIJO COLAPINTO LUEGO DE LA CARRERA

Tras la actividad, el piloto argentino declaró: “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a Q2). No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo… por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Pasan estas cosas y da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.

La cuestión que planteó Colapinto ante los micrófonos fue la cantidad de autos que se le cruzaron y lo perjudicó en la que podía ser su mejor vuelta: “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico, Lawson, Sainz y otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica y perdés mucho grip. Me molestaron mucho”.

Cuando al argentino le mencionaron si los pilotos no habían probado ritmo de carrera, respondió: “Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar, así que ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. A intentar hacer lo mejor posible mañana, intentar que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá sea un mejor día que hoy”.

Finalmente, realizó una apreciación más: “Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Nos falta trabajar y, como equipo, mejorar el auto porque estamos lejos”. (Infobae)