Dónde están este fin de semana las basteas para descartar grandes residuos
El municipio informó los lugares donde se encuentran las bateas para descartar grandes residuos durante este fin de semana.
– Solier y Corbeta Uruguay (Ingeniero White)
– Marcos Mora y Urtasun (Harding Green)
– Hernandarias y Quintana (Patagonia Norte)
– La Pinta y Álvarez Jonte (Spurr)
En las bateas se puede tirar restos de podas (ramas), restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico, colchones, muebles, electrodomésticos en uso, entre otros.
