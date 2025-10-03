viernes, octubre 3, 2025
Locales

Dónde están este fin de semana las basteas para descartar grandes residuos

De La Bahía Noticias

El municipio informó los lugares donde se encuentran las bateas para descartar grandes residuos durante este fin de semana.

– Solier y Corbeta Uruguay (Ingeniero White)

– Marcos Mora y Urtasun (Harding Green)

– Hernandarias y Quintana (Patagonia Norte)

– La Pinta y Álvarez Jonte (Spurr)

En las bateas se puede tirar restos de podas (ramas), restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico, colchones, muebles, electrodomésticos en uso, entre otros.

Comentarios

You May Also Like

Condenaron a un empresario por la muerte de Juan Cruz Manfredini

De La Bahía Noticias

Reportan otro caso de dengue en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Incendio en un taller mecánico de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias