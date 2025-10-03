Emiten un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la tarde en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del sábado en Bahía Blanca.

Según reportó el organismo, “el área será afectada por tormentas fuertes”.

“Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”, señaló.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

El alerta amarillo también rige para todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, excepto para la costa de Patagones.