Franco Colapinto quedó 11° en Bakú y por detrás de Pierre Gasly

El primer día de actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán tuvo a George Russell como el más veloz por amplio margen en ambas tandas.

El corredor de Mercedes marcó 1:45.387 en la FP1 para superar a Max Verstappen por 0.400 y Charles Leclerc (0.404).

En la segunda sesión, con su compañero Andrea Kimi Antonelli ya en igualdad de condiciones tras el problema mecánico que sufrió en la práctica inicial, el británico volvió a imponer el ritmo: giró en 1:43.347 para ser más rápido que su compañero de equipo (Kimi giró en 1:43.899) y de Verstappen (quedó a 0.827 con 1:44.174).

En las calles de Bakú, Franco Colapinto tuvo un primer día discreto, pero sin mayores problemas. El argentino quedó 18° (1:47.523) en la sesión de apertura que lo tuvo principalmente realizando un programa de vueltas de carreras. Pierre Gasly, en esa tanda, figuró 16°.

En la FP2, con la mayoría de los corredores realizando pruebas con gomas blandas, el corredor argentino de 23 años firmó su mejor tiempo en 1:45.479 que le permitió posicionarse 11° a más de 2 segundos de Russell. Gasly quedó 7° con 0.636 de diferencia sobre su compañero de Alpine: giró en 1:44.843.

“Falta un poco. Dimos un pasito con el auto, pero falta ahí. No me siento muy cómodo. Entenderé hoy a la noche un poco el porqué. No estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y las entradas de curvas, que es donde me está costando un poco”, reflexionó Colapinto en ESPN tras la primera jornada de actividad.

Con el accidente de Arvid Lindblad y la rotura de motor de Ollie Bearman como eventos destacados en la FP2, las sorpresas de las jornadas estuvieron sobre las figuras de Esteban Ocon y Sergio Checo Pérez.

El francés de Haas, que está a punto de perder su butaca en la Fórmula 1, figuró 10° con un tiempo de 1:45.290 que lo dejó por delante del Alpine de Colapinto, pero también del Racing Bulls de Liam Lawson o de los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg por ejemplo.

El mexicano de Cadillac firmó una promisoria 13ª colocación con una mejor vuelta de 1:45.760, que lo dejó casi un segundo por delante de su compañero Valtteri Bottas (19° a 0.977 con un registro de 1:46.737).

La actividad en el circuito callejero de Azerbaiyán se reiniciará el viernes desde las 5.30 de la mañana de Argentina con la práctica libre 3 que servirá como antesala de la clasificación que se realizará ese día desde las 9 de la mañana. La carrera principal, a 51 giros, se trasladará al sábado 26 de septiembre y comenzará a las 8 de la mañana de Argentina.