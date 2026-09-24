jueves, septiembre 24, 2026
Internacionales

Trump sugiere que ni EEUU ni China frenarán el desarrollo de la IA

De La Bahía Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que la inteligencia artificial (IA), que ha rebautizado como “superinteligencia”, será un tema clave en las reuniones con su homólogo chino Xi Jinping y que la intención de ambos países es no frenar su desarrollo.

“Un día importante con el presidente Xi de China. La superinteligencia (SI) será un tema clave de discusión, pero quiero dejarlo exactamente donde está. Esa es también la postura de China. ¡Nuestra salvaguarda es el Departamento de Justicia!”, dijo en su red Truth Social. (EFE)

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