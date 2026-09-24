Marcelo Gallardo debutó como entrenador de Ecuador con una derrota

Marcelo Gallardo debutó como entrenador de la selección de fútbol de Ecuador con una derrota por 3-0 frente a Corea del Sur en un partido amistoso disputado en Suwon.

Los goles del equipo asiático llegaron en la segunda mitad mediante Oh Hyeon-Gyu, Son Heung-Min y Lee Dong-Gyeong.

El equipo ecuatoriano volvió a recibir tres goles tras 42 encuentros y acumuló cuatro partidos sin convertir en sus últimas cinco presentaciones.

El entrenador argentino contó con un solo entrenamiento con el plantel completo previo al juego por la llegada tardía de varios futbolistas.

La convocatoria inicial no incluyó por molestias físicas a Moisés Caicedo ni a Piero Hincapié.

La gira de la selección ecuatoriana continuará el primero de octubre con un cruce ante Japón en Yokohama.