Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto no logró completar una buena sesión de clasificación en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y largará 16° al quedar eliminado en la Q2 tras una leve salida de pista.

Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto. La qualy cerró con una polémica pole position de George Russell (Mercedes), quien completó su vuelta rápida bajo banderas amarillas por el choque de Max Verstappen (Red Bull).

Tras quedar a tres décimas en el inicio de la sesión, el primer salto en el rendimiento del argentino llegó en el cierre de la Q1: registró un tiempo de 1:07.894 para clasificar con tranquilidad en el 11° y superar a su compañero, quien no logró mejorar en su segundo intento y se metió a la Q2 13°.

Colapinto realizó un primer intento en la segunda tanda con gomas usadas, que ya tenían un rendimiento menor, y cerró una vuelta de 1:08.171. Las dificultades para el joven de 23 años se produjeron en su última salida a la pista: perdió el control de su monoplaza en la curva 1 y se fue de cola sobre los pianitos.

El pilarense abortó el giro inmediatamente y, al no registrar una marca con neumáticos nuevos, quedó relegado al 16° lugar. Gasly no se pudo meter a la Q3 por una diferencia de 0.040 segundos y partirá 11° en el Red Bull Ring.

La clasificación tuvo un cierre apasionante. Max Verstappen perdió el control de su Red Bull en la curva nueva y se estrelló contra las contenciones. George Russell no bajó el ritmo bajo banderas amarillas y cerró una vuelta de 1:06.113 para quedarse con la pole. Ferrari apareció sobre el cierre: Charles Leclerc se ubicó segundo y Lewis Hamilton quedó tercero.

Dirección de carrera delimitó que el británico de Mercedes no cometió ninguna infracción y se salvó de ser sancionado, pese a no sacar el pie del acelerador. Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, finalizó cuarto al no lograr completar una última vuelta rápida por levantar el ritmo por las banderas amarillas.

La atracción principal del domingo en el Gran Premio de Austria iniciará a las 10:00 (hora argentina). La carrera en el trazado de Spielberg tendrá un total de 71 vueltas. (Infobae)