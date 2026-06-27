La ONU estimó que casi 7 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos en Venezuela

Cerca de siete millones de personas podrían haberse visto afectadas por los dos terremotos que azotaron Venezuela, causando la muerte de casi 1.000 personas y dejando a decenas de miles desaparecidas, según estimaciones de las Naciones Unidas publicadas este sábado.

“Hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio”, declaró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU en un comunicado.

Estas proyecciones se basaban en el análisis de población y daños disponible e incluían hasta dos millones de personas solo en Caracas.