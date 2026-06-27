Siete personas fueron demoradas tras el robo a un repartidor

Siete personas, entre ellas cuatro mayores de edad y tres menores, fueron aprehendidas y demoradas durante esta madrugada por participar en el robo a un repartidor de delivery.

Según informó el Comando de Patrullas, el hecho se produjo en la intersección de 1° de Mayo y avenida Alem, cuando un grupo que se desplazaba en cuatro motocicletas, con dos ocupantes en cada una, interceptó al conductor de una Honda Tornado de 250 cc.

La maniobra hizo que el motociclista perdiera el control del vehículo y chocara contra un automóvil estacionado.

Mientras la víctima era asistida por personal de una ambulancia, los sospechosos aprovecharon la situación para sustraer la caja térmica de reparto, que contenía una billetera con documentación personal, y escapar del lugar.

Tras el seguimiento realizado por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar e interceptar a los presuntos autores en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos Franco Moretti (18), Zoe Cricelli (26), Yuliana Velázquez (21) y Kevin Carreras (20). Además, quedaron demorados tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, cuyas identidades no fueron difundidas por tratarse de menores de edad.

Durante los procedimientos se recuperaron la caja térmica y la billetera con la documentación de la víctima. Además, la Policía secuestró cuatro motocicletas —tres de 150 cc y una de 110 cc— y los cascos utilizados por los involucrados. De acuerdo con el informe oficial, los rodados no contaban con la documentación exigida.

La causa fue caratulada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por la participación de menores de edad, con intervención de la UFIJ N° 15 y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.