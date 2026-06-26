viernes, junio 26, 2026
Internacionales

“Estamos en las horas más críticas”, dijo la presidenta de Venezuela

De La Bahía 915

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que “estamos en las horas más críticas y sensibles de rescate de personas que aún puedan estar con vida bajo los escombros” le dijo a VTV, y pidió a la población que no vaya La Guaira, para no obstaculizar la circulación.

Agradeció el apoyo internacional y señaló que ya hay equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Estados Unidos en el terreno. También contó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia están en camino.

Pidió una “oración permanente por la vida de nuestros hermanos y hermanas venezolanos” y dijo que se organizó un grupo de psicólogos y expertos que puedan atender a los niños que están muy traumatizados por la situación.

La presidenta encargada de Venezuela replicó un comunicado de Javier Milei del 24 de junio, el día de los sismos, y agradeció al país por “su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia”.

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