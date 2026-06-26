“Estamos en las horas más críticas”, dijo la presidenta de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que “estamos en las horas más críticas y sensibles de rescate de personas que aún puedan estar con vida bajo los escombros” le dijo a VTV, y pidió a la población que no vaya La Guaira, para no obstaculizar la circulación.

Agradeció el apoyo internacional y señaló que ya hay equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Estados Unidos en el terreno. También contó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia están en camino.

Pidió una “oración permanente por la vida de nuestros hermanos y hermanas venezolanos” y dijo que se organizó un grupo de psicólogos y expertos que puedan atender a los niños que están muy traumatizados por la situación.

La presidenta encargada de Venezuela replicó un comunicado de Javier Milei del 24 de junio, el día de los sismos, y agradeció al país por “su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia”.