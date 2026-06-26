Casación confirmó la tobillera electrónica para Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner y confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria.

De este modo, continuará con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que las medidas son razonables y proporcionadas para garantizar el control del cumplimiento de la pena.

En su voto, Hornos sostuvo que las condiciones impuestas resultan adecuadas, criterio al que adhirió Barroetaveña.

En disidencia, el juez Mariano Borinsky propuso hacer lugar al recurso de la defensa y dejar sin efecto las restricciones para recibir visitas, la utilización del dispositivo electrónico de monitoreo y las limitaciones horarias para el acceso a la terraza del domicilio de la exmandataria, aunque manteniendo la obligación de no alterar la tranquilidad del vecindario.

Al quedar en minoría esa postura, la Cámara de Casación resolvió mantener la tobillera electrónica y el régimen de autorización de visitas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.