Afirman que la respuesta al terremoto en Venezuela “tomará meses”

La respuesta a los terremotos en Venezuela será una tarea a largo plazo, según Elinor Raikes, vicepresidenta y directora de programas del Comité Internacional de Rescate (IRC).

Raikes declaró a Reuters que, ante los importantes daños sufridos por el país, su organización está buscando maneras de reforzar los servicios públicos y distribuir artículos de primera necesidad.

“Pero hay que empezar a pensar incluso a largo plazo”, afirmó. “Esta respuesta a los terremotos durará meses, no semanas”.

Raikes señaló que movilizar ayuda es un desafío debido al estado de la infraestructura en Venezuela. Con el principal aeropuerto del país dañado, es difícil hacer llegar los suministros a gran escala. El IRC tiene suministros de ayuda en la vecina Colombia, pero necesita acceso al aeropuerto para introducirlos en Venezuela.

En los próximos días, Raikes indicó que los equipos del IRC se centrarán en hacer llegar artículos de primera necesidad como alimentos, agua y refugio a quienes los necesitan, y en distribuir suministros médicos a los servicios de salud.