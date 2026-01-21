jueves, enero 22, 2026
DestacadasLocales

Fuego en la Ruta 51: vehículos judicializados resultaron dañados

Debora Pedreira

Se registró un incendio en el Km 697 de la Ruta 3, frente a OCA Logística. Personal de bomberos trabaja en el lugar y el foco ígneo se encuentra controlado.

Se recomienda transitar con precaución debido a posibles interrupciones en distintos tramos de la zona.

Por otro lado, un segundo incendio afecta la zona de la caminera en Ruta 51, donde intervienen dotaciones de bomberos junto a equipos de Defensa Civil y efectivos policiales.

Accesos y circulación interrumpida

  • Acceso Harding Green: sin paso hacia Bahía Blanca.
  • Rotonda Autovía Juan Pablo II: sin circulación hacia Ruta 51.
  • Espora – Sívori: sin paso hacia Ruta 51.
  • Bajo Hondo: sin circulación hacia Bahía Blanca.
  • Cabildo: sin circulación hacia Bahía Blanca.

Comentarios

You May Also Like

Pérdidas totales por el incendio en una vivienda del barrio Villa Caracol

De La Bahía Noticias

Confirman que fallecieron otras cuatro personas por covid-19 en Bahía Blanca

Fabricia

Las Pymes y los supervisores metalúrgicos acordaron pago de un bono de 2.000 pesos

De La Bahía Noticias