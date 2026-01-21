Fuego en la Ruta 51: vehículos judicializados resultaron dañados

Se registró un incendio en el Km 697 de la Ruta 3, frente a OCA Logística. Personal de bomberos trabaja en el lugar y el foco ígneo se encuentra controlado.

Se recomienda transitar con precaución debido a posibles interrupciones en distintos tramos de la zona.

Por otro lado, un segundo incendio afecta la zona de la caminera en Ruta 51, donde intervienen dotaciones de bomberos junto a equipos de Defensa Civil y efectivos policiales.

Accesos y circulación interrumpida