Fuego en la Ruta 51: vehículos judicializados resultaron dañados
Se registró un incendio en el Km 697 de la Ruta 3, frente a OCA Logística. Personal de bomberos trabaja en el lugar y el foco ígneo se encuentra controlado.
Se recomienda transitar con precaución debido a posibles interrupciones en distintos tramos de la zona.
Por otro lado, un segundo incendio afecta la zona de la caminera en Ruta 51, donde intervienen dotaciones de bomberos junto a equipos de Defensa Civil y efectivos policiales.
Accesos y circulación interrumpida
- Acceso Harding Green: sin paso hacia Bahía Blanca.
- Rotonda Autovía Juan Pablo II: sin circulación hacia Ruta 51.
- Espora – Sívori: sin paso hacia Ruta 51.
- Bajo Hondo: sin circulación hacia Bahía Blanca.
- Cabildo: sin circulación hacia Bahía Blanca.
