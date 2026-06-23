Fuerte incremento de la tasa de desocupación en Bahía Blanca

El mercado de trabajo bahiense en los primeros tres meses de 2026 mostró un fuerte incremento de la tasa de desocupación, detalla un trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur IIESS, CONICET, del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur.

“Este registro (10,1%) constituye un máximo histórico que incluso supera en algunas décimas a la desocupación registrada a finales de 2020, año afectado por las restricciones de la pandemia de covid-19”, señaló el economista Gustavo Burachik, en base a datos difundidos por el INDEC.

El comercio fue el sector en que la expulsión de empleo resultó más amplia y categórica. La masa de empleo total en dicho sector se contrajo en aproximadamente una cuarta parte entre 2023 y 2025, de unos 33.400 puestos a unos 24.700.

También se perdieron puestos en la industria manufacturera y la administración pública, aunque en estos sectores la caída sólo parece sustancial cuando se comparan los segundos trimestres de 2025 y 2023. Se aprecia cierta tendencia a la recuperación en los dos últimos trimestres de 2025 respecto de los niveles de 2023

El informe aclara que “este aumento de la desocupación no estuvo acompañado por una disminución de la ocupación en el mismo trimestre” y subraya que “la tasa de empleo permaneció prácticamente en el mismo nivel que el último trimestre de 2025”.

Sin embargo, “la suba del desempleo en enero-marzo 2026 sí debe considerarse como una expresión de la tendencia negativa de la ocupación observada en la ciudad en los trimestres previos desde mediados de 2023”.