Fuerte temporal azotó Junín: daños en viviendas y una familia evacuada

Un temporal de lluvia y viento afectó ayer a Junín y a localidades de la zona.

Ante el fenómeno, el gobierno local activó el protocolo de emergencias. Todas las áreas municipales, coordinadas por Defensa Civil, trabajaron en distintos puntos de la ciudad junto a las fuerzas de seguridad, bomberos y empresas de servicios públicos y privados para atender los inconvenientes ocasionados, principalmente por las ráfagas de viento.

Algunos sectores permanecían sin suministro eléctrico.

Desde la Secretaría municipal de Desarrollo Humano se informó que tres familias fueron asistidas por daños en sus viviendas y que una de ellas fue evacuada al Complejo Piooner. La asistencia continuará en las próximas horas para la reparación de los daños.

Cuadrillas de Espacios Públicos realizaron tareas de retiro de ramas y árboles caídos, mientras que el equipo de alumbrado público, en conjunto con personal de la empresa Edén, recorrió la ciudad para garantizar la seguridad ante postes caídos.

OTRAS LOCALIDADES CON ALTOS MILIMETRAJES

En tanto, los partidos de San Nicolás, Pergamino, Colón y Rojas registraron entre 40 y 70 milímetros de precipitación, con picos que alcanzaron los 100 milímetros en algunos sectores.

La situación genera preocupación entre productores rurales y autoridades locales debido a los excesos hídricos acumulados en los últimos meses, que mantienen los suelos saturados y algunos caminos rurales intransitables. (La Verdad de Junín)