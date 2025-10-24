Un joven fue aprehendido por tenencia de material de abuso sexual infantil

El Juzgado de Garantías de Tres Arroyos ordenó el allanamiento de un departamento ubicado en calle Brandsen al 500 de esa ciudad para recolectar mayores elementos de prueba en torno a una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil y se procedió a la aprehensión de Gaspar Quiroga.

El expediente se inició en a principios del presente mes, luego de que se remitiera un informe de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) donde surge que entre los días el 16 de abril y el 25 de mayo, almacenó 39 archivos con contenido de explotación sexual infantil en su cuenta de Gmail, donde incluso se observa a menores de 13 años de edad exhibiendo sus partes íntimas y siendo sometidos a diferentes situaciones abusivas.

Personal de la DUOF de Necochea llevó a cabo el procedimiento y realizó un examen visual del teléfono celular del investigado, donde se pudo detectar material con contenido ilícito por lo que fue aprehendido.

Quiroga será indagado en las próximas horas por la fiscal de la causa, mientras se aguardan los resultados de las pericias informáticas que determinarán los pasos a seguir en la investigación.