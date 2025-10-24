viernes, octubre 24, 2025
Domingo de elecciones: el servicio de transporte público urbano será gratuito

De La Bahía Noticias

El próximo domingo 26 se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, y por tal motivo, en Bahía Blanca el servicio de transporte público urbano será gratuito.

Además, las empresas prestatarias reforzarán las frecuencias habituales y las unidades circularán con horarios de día sábado.

Ese día, se realizarán los siguientes cortes de calles:

De 3 a 19:

*Avenida Colón y Vieytes; Avenida Colón y Estomba.

De 3 a las 7 (del lunes):

*Vicente López del 0 al 100 (esq. Vte. López y Av Colón).
*Moreno del 0 al 100 (Moreno y Estomba).

De 5 a 1 (del lunes):

*Vicente López, intersección Guiraldes.
*Fabián González, entre Posta Rolando y Estomba.

Por tal motivo, las siguientes líneas modificarán sus recorridos:

502:
*Villa Rosas a Floresta por Brown, Las Heras, San Martín, Rodríguez y recorrido habitual.
*Floresta a Villa Rosas por Sarmiento, Soler, a Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

503:
*UNS a Villa Rosas transita por Mitre, Soler, Belgrano, Donado y recorrido habitual.
*Villa Rosas a UNS por O’Higgins, Beruttu, Castellón, Rondeau y recorrido habitual.

504:
*White a Hospital Penna por Av. Colón, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
*Hospital Penna a White por Brown, Donado, Castellj y recorrido habitual.

506:
*Villa Muñiz a Noroeste por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Moreno y recorrido habitual.
*Noroeste a Villa Muñiz por Rondeau, Guemes, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.

509:
*Castelli a La Falda por Estomba, Rondeau, Rodríguez, Soler, Las Heras y recorrido habitual.

512:
*5 de Abril a Parque de la Ciudad por Brown, Fitz Roy, San Martín y recorrido habitual.
Parque de la Ciudad a 5 de Abril por Sarmiento, Doler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

513EX:
*UNS a Harding Green por Estomba, Rondeau, Soler, Belgrano y recorrido habitual.

514:
Seminario a Maldonado por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Brown, Moreno y recorrido habitual.

516:
*Cooperación a Huaura por Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

517:
*Castelli a Espora por Guemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
*Espora a Castelli por Brown, Donado, Berutti, Castelli y recorrido habitual.

518:
*Hospital Municipal a Spurr, por Estomba, Chiclana, Belgrano, Donado y recorrido habitual.
*Spurr a Hospital Municipal por Fitz Roy, Berutti, Castelli, Rondeau y recorrido habitual.

519A:
*Aldea Romana a Don Ramiro por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.

520:
*Salida de Lamadrid por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.

521:
*Plaza Brown a cabeceras de Bosque Alto y Conicet por Brown, Donado, Berutti, Castelli, Rondeau, Vieytes y recorrido habitual.

319:

*Parque de Mayo a Punta Alta por Caronti, Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.
*Punta Alta a Parque de Mayor por Brown, Fitz Roy, Las Heras, San Martín, 11 de Abril y recorrido habitual.

Las frecuencias se podrán consultar en gpsbahia.com.ar.

