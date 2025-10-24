Temporal en Rosario: una mujer murió al derrumbarse parte de su casa

Una mujer de 74 años falleció este viernes a la mañana cuando se derrumbó parte de su casa en zona oeste.

La víctima estaba durmiendo en su habitación cuando quedó atrapada por los escombros de la losa que se vino abajo y falleció a los pocos minutos. En la misma propiedad vivía el resto de la familia, que no sufrieron lesiones.

Fuentes oficiales informaron que una mujer llamó al 911 hoy a las 6.25 comunicando que tras la caída del techo de la vivienda ubicada en Riobamba 6280, su suegra quedó atrapada bajo los escombros, no logrando acceder en su auxilio.

“Apenas llegó la dotación de bomberos empezaron las tareas de rescate y al momento de encontrarla, que no pasó mucho tiempo, la encontraron sin vida”, confirmó Ismael Lo Menzo de Bomberos Zapadores.

Según confirmó el bombero, lo que se derrumbó fue el techo de la habitación “Se derrumbó la losa de material”, explicó. En tanto que el resto de la casa, donde se encontraba el resto de la familia, no fue afectada.

“El motivo del derrumbe lo va a determinar la investigación pertinente del caso, pero el factor lluvia tuvo algo que ver”, agregó Lo Menzo. (Rosario 3)