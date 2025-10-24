Un hombre fue detenido por comercializar marihuana en Bahía Blanca

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 19, a cargo de Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº4 ordenó la detención de Diego Daniel Robles por venta de drogas.

La causa inició el 21 julio de 2025 cuando -en el marco de un allanamiento ordenado en otra investigación respecto a un domicilio ubicado en Sócrates al 1400 de Bahía Blanca- se le secuestró a Robles un frasco con cogollos de marihuana y su dispositivo celular.

La pericia química realizada al material secuestrado determinó que la sustancia podía generar 523 dosis umbrales.

Además, personal de la Comisaría Cuarta -que analizó su dispositivo celular- observó fotos de marihuana y conversaciones vinculadas a infracciones a la ley de drogas (23.737), por ejemplo: “tengo, son altas venenosas mal” y cuando le preguntan el precio del frasco dice “80 explotado”.

El Juzgado de Garantías N°4 había condenado a Robles el 7 de marzo de 2024 a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de robo doblemente agravado por cometerse en poblado y en banda y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.