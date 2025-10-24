Suspenden dos partidos de Primera División de la Liga del Sur

Debido a las lluvias de las últimas horas, los siguientes encuentros de Primera División que debían disputarse hoy fueron suspendidos: Olimpo – Sporting y Huracán – Libertad.

El partido entre Olimpo – Sporting se jugará el lunes 27, a las 16hs, en el Roberto Carminatti.

En tanto, Huracán – Libertad se disputará el martes 28, a las 17, en el Bruno Lentini.

Por su parte, los encuentros de este viernes entre San Francisco – Bella Vista, Liniers – Villa Mitre; y Rosario PB – Dublin, por el momento se desarrollan de manera normal.