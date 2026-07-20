Fuerte temporal en Chile deja casi 100.000 personas aisladas y miles de damnificados

Un temporal de intensas lluvias que afecta a Chile bloqueó rutas y dejó aisladas a casi 100.000 personas, además de unos 2200 damnificados, especialmente en el norte, informó el gobierno.

El temporal, que empezó el miércoles pasado, golpea especialmente las regiones norteñas de Coquimbo y Atacama, donde es poco usual que haya lluvias extremas.

Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas entre sí.

“Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

La emergencia ya suma cinco fallecidos, cuatro personas desaparecidas y más de 1100 viviendas destruidas o con daños mayores.

En la región de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago, las inundaciones, el barro y cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.

“La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, dijo a Radio Duna que “se necesita declarar zona de catástrofe” en la zona.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

“Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, aseguró a la AFP.