Fútbol femenino: los resultados de la primera fecha del Torneo Apertura
Se disputó la fecha 1 del Torneo Apertura de Fútbol Femenino que organiza la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
AEC 2 (Trinidad Rivas y Marianela Santana) – Tiro Federal 2 (Abril Sáenz – 2)
La Armonía 1 (Natalia Morinigo) – Villa Mitre 5 (Agustina Rodríguez -3-, Morena Bouven y Camila Aliata.
Bella Vista 0 – Libertad 2 (Milagros Varas y Antonella De Vega)
Sporting 0 – STMBB 0
PRIMERA DIVISIÓN B
Rosario PB 5 (Juliana Ruiz -2-, Julieta Díaz, Celeste Medina y Bárbara Aguirre) – Olimpo 1 (Lourdes Antonietti)
San Francisco 5 (Clara Iturrioz -2-, Julieta Coronel, Florencia Sorbellini y Ariana Adassus) – Sansinena 2 (Micaela Gómez y Nicole Huenupi)
Liniers 4 (Aldana Arce, Lola Podesta, Paulina Acevedo y Cindy Paillamilla) – Estrella de Oro 1 (Natalia Ríos)
Pacífico (C) 1 (Bianca Pasqualini) – SPIQPYA 5 (Nicole Montenegro -2-, Paola Vallejos, Renata Segovia y Lucía Vallejos)