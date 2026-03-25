Intentó evadir un control policial y fue detenido con un auto con documentación irregular

En el marco de operativos dinámicos realizados en el macrocentro bahiense, personal de la comisaría Primera detuvo la marcha de un auto Volkswagen Gol en Brown al 800 y su conductor intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros.

Los uniformados constataron que el rodado tenía cédula verde apócrifa, chapas patentes adulteradas y la numeración de motor y chasis suprimida.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor, identificado como Oscar Alejandro Arrieta (40).

Se procura la intervención de personal de la Planta Verificadora policial para corroborar los datos del vehículo ya que se presume que podría registrar pedido de secuestro activo en el conurbano bonaerense.