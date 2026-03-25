Choque entre un camión y una formación ferroviaria en el paso a nivel de El Saladero

Un camión y una formación ferroviaria colisionaron este miércoles en el paso a nivel de El Saladero.

El siniestro involucró a un Ford Cargo conducido por un joven de 24 años y a una formación de Ferro Sur Roca, que estaba al mando de un hombre de 39 años. Ambos conductores resultaron ilesos.

Tras el impacto, se realizaron tareas durante dos horas para el barrido del girasol que transportaba el camión. En tanto, la locomotora con vagones cargados de soda cáustica fue retirada del lugar.

En el operativo intervinieron personal de Tránsito Urbano, los bomberos de Ingeniero White, personal de la delegación municipal de White con una pala cargadora, la Policía y la guardia de Defensa Civil.