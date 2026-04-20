lunes, abril 20, 2026
Fútbol femenino: resultados, goleadoras y tablas de posiciones

Se disputó este fin de semana la quinta fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino, que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

La Armonía 0 – AEC 4 (Marianela Santana (-2-, Julieta Tourn y Martina Silva)

Bella Vista 1 (Martina Moleker) – STMBB 4 (Antonella Ferrada -2-, Victoria Nervi y Ludmila Fernández)

Villa Mitre 12 (Agustina Rodríguez -5-, Sol Menéndez Perrone -3-, Lucrecia Semper -2-, Romina Schill y Morena Bouven) – Libertad 0.

Sporting 0 – Tiro Federal 7 (Guadalupe Rifo -2-, Alfonsina Royo, Agostina Caballero, Candela Salgado, Morena Juárez y Camila Odriozola)

PRIMERA DIVISIÓN B

Rosario PB 0 – SPIQPYA 2 (Paola Vallejos y Paula Rodríguez)

San Francisco 7 (Milagros Fernández -3-, Ariana Adassus -2-, Clara Iturrioz y Ailin Randisi) – Pacífico (C) 0

Sansinena 3 (Melina Gómez, Marisol Huenupi y Daniela Abello) – Huracán 0

Estrella de Oro 5 (Mariana González -3- y Agustina Coronel -2- ) – Olimpo 1 (Lurdes Antonietti)

TABLAS DE POSICIONES

