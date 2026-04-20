El papa León denuncia explotación por parte de los “autoritarios” del mundo

El papa León lamentó el lunes, durante un acto celebrado en Angola, que muchas personas en el mundo estén siendo “explotadas por los autoritarios y estafadas por los ricos”, lo que constituye el último ejemplo del nuevo y contundente estilo de expresión que ha adoptado en su gira por cuatro países africanos.

El primer pontífice estadounidense, que ha despertado la ira del presidente Donald Trump con sus comentarios más directos, dijo a los fieles durante una misa en Saurimo, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, que la violencia y la opresión van en contra del mensaje cristiano.

“Toda forma de opresión, violencia, explotación y deshonestidad niega la resurrección de Cristo”, afirmó, refiriéndose a la creencia fundamental del cristianismo de que Jesús resucitó de entre los muertos tras ser crucificado.

Su visita a Angola marca la tercera etapa de una ambiciosa gira africana de diez días, una de las más complicadas jamás realizadas por un papa, con paradas en 11 ciudades y pueblos de cuatro países, recorriendo casi 18.000 kilómetros en 18 vuelos.

León, que se convirtió en el jefe de la Iglesia católica, con 1400 millones de fieles, en mayo, mantuvo un perfil relativamente bajo durante los primeros diez meses de su papado, pero ha lanzado contundentes denuncias contra la guerra y la desigualdad durante su gira por África.

También ha criticado repetidamente a los líderes mundiales, sin nombrar a nadie en concreto.

El sábado, el pontífice, de 70 años, condenó la explotación de los recursos naturales en África por parte de “déspotas y tiranos”. El jueves afirmó que el mundo está “siendo devastado por un puñado de tiranos”.

El papa declaró a los periodistas el domingo que sus discursos durante la gira se redactaron hace semanas y no iban dirigidos directamente a Trump. Ha criticado con dureza los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron el 28 de febrero.

Las multitudes en Angola, donde el 80% de la población se identifica como cristiana —y cerca de la mitad de ellas como católica—, se han mostrado entusiastas con León, con gente alineada a lo largo de las calles por donde pasaba y bailando y gritando para darle la bienvenida. (Reuters)