Fútbol femenino: resultados y goleadoras de la segunda fecha de Primera
Se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera del fútbol femenino de la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
Villa Mitre 2 (Sofía Gómez y Morena Bouven) – STMBB 2 (Tania Espíndola y Stefanía Sueyro)
Bella Vista 2 (Mía González y Narela Roth) – Sporting 3 (Sofía Mattos, Alexia Villani y Fiorella Paiva)
Tiro Federal 4 (Morena Juárez -2-, Magali Toloza y Aylén Baratcabal) – La Armonía 0
Libertad 0 – AEC 0
PRIMERA DIVISIÓN B
SPIQPYA 5 (Cintia Saavedra, Renata Segovia, Nicole Montenegro, Romina Zarza y Morena Varela) – Olimpo 0
San Francisco (Ariana Adassus) 1 – Rosario 0
Liniers 7 (Paulina Acevedo -4-, Daniela Lara, Paz Cutrín y Agustina Borda) – Sansinena 0
Pacifico (C) 0 – Huracán 4 (Rosa Chávez -2-, Nahiara Guala y Luciana Huichal)
Fecha Libre: Estrella de Oro