martes, agosto 4, 2026
Golazo HD

Fútbol femenino: resultados y goleadoras de la segunda fecha de Primera

De La Bahía Noticias

Se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera del fútbol femenino de la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Villa Mitre 2 (Sofía Gómez y Morena Bouven) – STMBB 2 (Tania Espíndola y Stefanía Sueyro)

Bella Vista 2 (Mía González y Narela Roth) – Sporting 3 (Sofía Mattos, Alexia Villani y Fiorella Paiva)

Tiro Federal 4 (Morena Juárez -2-, Magali Toloza y Aylén Baratcabal) – La Armonía 0

Libertad 0 – AEC 0

PRIMERA DIVISIÓN B

SPIQPYA 5 (Cintia Saavedra, Renata Segovia, Nicole Montenegro, Romina Zarza y Morena Varela) – Olimpo 0

San Francisco (Ariana Adassus) 1 – Rosario 0

Liniers 7 (Paulina Acevedo -4-, Daniela Lara, Paz Cutrín y Agustina Borda) – Sansinena 0

Pacifico (C) 0 – Huracán 4 (Rosa Chávez -2-, Nahiara Guala y Luciana Huichal)

Fecha Libre: Estrella de Oro

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