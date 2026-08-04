Susbielles presentó el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial

El intendente Federico Susbielles encabezó este martes la presentación del proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial del partido de Bahía Blanca, una herramienta estratégica que reemplazará una normativa vigente desde 1991 y que definirá las reglas para el desarrollo urbano, ambiental, productivo y habitacional de la ciudad durante las próximas décadas.

La presentación marcó el inicio de una nueva instancia de participación e intercambio con colegios profesionales, instituciones, representantes políticos y distintos actores de la comunidad, previo a su tratamiento legislativo y posterior convalidación por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto constituye la tercera fase del proceso iniciado por la actual gestión para construir un nuevo marco de planificación territorial, cumpliendo con las etapas de diagnóstico y formulación del Plan Urbano exigidas por la legislación provincial. El Código representa la traducción normativa de ese plan y establece los criterios que orientarán el crecimiento de Bahía Blanca, el uso del suelo, el desarrollo productivo, la protección ambiental, la dinámica inmobiliaria y las herramientas de gestión pública.

Durante la presentación, Susbielles sostuvo que la actualización de esta normativa constituye una de las transformaciones estructurales más importantes para el futuro de la ciudad.

“Esta gestión tenía una ruta muy clara: después de ordenar la ciudad y actualizar una normativa que había quedado absolutamente perimida, queríamos establecer un marco de crecimiento para Bahía Blanca rumbo a su bicentenario”.

El jefe comunal recordó que el Código vigente tiene 35 años y responde a una ciudad muy distinta de la actual: “Antes de la catástrofe ya sabíamos que Bahía necesitaba un nuevo modelo de desarrollo. La inundación nos obligó a revisar buena parte del trabajo realizado, porque aparecieron nuevas variables que debían incorporarse para pensar una ciudad más preparada y más resiliente”.

En ese sentido, explicó que el proyecto ya fue presentado ante la autoridad provincial y que el intercambio técnico iniciado la semana pasada permitió ratificar la solidez del trabajo realizado.

“Nos parecía importante presentar hoy formalmente este proyecto para abrir una etapa de diálogo con los colegios profesionales, el Concejo Deliberante, los legisladores y todos los sectores que quieran aportar antes de su tratamiento definitivo”.

Además, el intendente señaló que la modernización normativa continuará con otras herramientas fundamentales para el desarrollo local.

“Estamos actualizando un Código de Planeamiento que data de 1991, pero también avanzamos con un nuevo Código de Edificación, que es de 1968, y entendemos que Bahía Blanca necesita además un nuevo Código de Habilitaciones. Estamos construyendo un nuevo marco para la ciudad que viene”, aseveró Susbielles.

Por su parte, el secretario de Planeamiento Urbano, José Zingoni, destacó el trabajo técnico desarrollado durante los últimos años y remarcó que el Código es el resultado de un proceso planificado y no de una decisión aislada.

“Nos incorporamos a un proceso que comenzó con esta gestión: primero se formuló el Plan Urbano y ahora presentamos su expresión normativa. Así lo establece la ley y por eso este Código es el resultado de un trabajo previo de diagnóstico, análisis y construcción de propuestas”.

Zingoni subrayó además que el proyecto continuará su recorrido institucional hasta obtener la convalidación provincial: “Seguimos trabajando de manera articulada porque este Código debe estar plenamente alineado con la normativa provincial para luego avanzar hacia su aprobación definitiva”.

Tras la presentación, el proyecto fue entregado al Concejo Deliberante, al Consejo Local del Hábitat Social, al Consejo Municipal de Ambiente y a los colegios profesionales vinculados a la planificación urbana. Durante las próximas semanas se desarrollarán encuentros técnicos para analizar el contenido de la propuesta, recibir aportes y evacuar consultas antes de su envío formal al Concejo Deliberante para su tratamiento.