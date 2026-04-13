Futsal: los resultados de la tercera fecha y las tablas de posiciones de Primera y Reserva

Se disputó la tercera fecha del Torneo Apertura de Futsal que organiza la Liga del Sur.

Deportivo Futsal 5 – San Francisco 2 (Reserva: 3 – 4)

Liniers 5 – Comercial 5 (Reserva: 1 – 1)

Huracán 2 – Los 3 Chiflados 10 (Reserva: 0 – 5)

Catamarca 0 – La Estación 7 (Reserva: 5 – 6)

Dublin 0 – La Esperanza 2 (Reserva: 1 – 2)

Petroquímicos 3 – Villa Mitre 6 (Reserva: 4 – 4)

Pacífico (BB) 2 – Tiro Federal 5 (Reserva: 3 – 4)

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA

Los Tres Chiflados 9

Villa Mitre 9

La Esperanza 7

SPIQPYA 6

La Estación 4

Pacífico BB 4

Liniers 4

Tiro Federal 4

San Francisco 3

Catamarca 3

Dublin 3

Deportivo Futsal 3

Comercial 1

Huracán 0

TABLA DE POSICIONES DE RESERVA

Los Tres Chiflados 9

SPIQPYA 7

Villa Mitre 7

La Esperanza 7

La Estación 7

San Francisco 6

Pacífico BB 4

Liniers 4

Tiro Federal 4

Catamarca 3

Dublin 3

Comercial 1

Deportivo Futsal 0

Huracán 0