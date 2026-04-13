Futsal: los resultados de la tercera fecha y las tablas de posiciones de Primera y Reserva
Se disputó la tercera fecha del Torneo Apertura de Futsal que organiza la Liga del Sur.
Deportivo Futsal 5 – San Francisco 2 (Reserva: 3 – 4)
Liniers 5 – Comercial 5 (Reserva: 1 – 1)
Huracán 2 – Los 3 Chiflados 10 (Reserva: 0 – 5)
Catamarca 0 – La Estación 7 (Reserva: 5 – 6)
Dublin 0 – La Esperanza 2 (Reserva: 1 – 2)
Petroquímicos 3 – Villa Mitre 6 (Reserva: 4 – 4)
Pacífico (BB) 2 – Tiro Federal 5 (Reserva: 3 – 4)
TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA
Los Tres Chiflados 9
Villa Mitre 9
La Esperanza 7
SPIQPYA 6
La Estación 4
Pacífico BB 4
Liniers 4
Tiro Federal 4
San Francisco 3
Catamarca 3
Dublin 3
Deportivo Futsal 3
Comercial 1
Huracán 0
TABLA DE POSICIONES DE RESERVA
Los Tres Chiflados 9
SPIQPYA 7
Villa Mitre 7
La Esperanza 7
La Estación 7
San Francisco 6
Pacífico BB 4
Liniers 4
Tiro Federal 4
Catamarca 3
Dublin 3
Comercial 1
Deportivo Futsal 0
Huracán 0