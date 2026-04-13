Se realizará una jornada de detección del Chagas en Bahía Blanca

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, mañana se llevará a cabo una jornada gratuita de detección, de 9:30 a 11:30, en la Plaza Rivadavia.

Las personas que deben realizarse el análisis son las nacidas en zona de Chagas; personas con mamá o abuela materna que tienen o hayan tenido Chagas; quienes desconocen los antecedentes de su mamá biológica; si alguna vez tuvieron transfusiones de sangre o hayan estado en contacto con vinchuca.

La jornada será por orden de llegada y no hace falta estar en ayunas.

El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se celebra el 14 de abril para sensibilizar sobre esta “enfermedad silenciosa” que afecta a millones de personas.