Murió el periodista Julio Ricardo: tenía 87 años

El periodista deportivo Julio Ricardo falleció a los 87 años, tras estar internado en la Clínica Zabala.

El comentarista trabajó con figuras como Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo y construyó una voz reconocida que se mantuvo vigente en medios argentinos.

Se desempeñó en los canales 9, 11, 13 y ATC y en Radio Colonia y Radio Nacional.

En 2002 comentó en “Fútbol para todos”, entre 2009 y 2013, en la época de los relatos de Marcelo Araujo.