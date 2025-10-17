viernes, octubre 17, 2025
DestacadasLocales

A las 8:30 cortan la energía en un sector de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció un corte de energía para este viernes en un sector de Bahía Blanca que comenzará a las 8:30.

La interrupción será en el cuadrante comprendido por las calles Malvinas, Güemes, Entre Ríos, avenida La Plata.

La prestataria detalló que hará un corte de energía a las 9:30 en el cuadrante de las calles Alvarado, Alem, Lattanzio, Peñaloza.

Los trabajos pueden ser reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Robo en local de Sarmiento al 400

De La Bahía Noticias

Calles con ciclovías: permitido estacionar solo en sectores delimitados

Debora Pedreira

Plan municipal de fumigación para los próximos días

De La Bahía Noticias