A las 8:30 cortan la energía en un sector de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció un corte de energía para este viernes en un sector de Bahía Blanca que comenzará a las 8:30.

La interrupción será en el cuadrante comprendido por las calles Malvinas, Güemes, Entre Ríos, avenida La Plata.

La prestataria detalló que hará un corte de energía a las 9:30 en el cuadrante de las calles Alvarado, Alem, Lattanzio, Peñaloza.

Los trabajos pueden ser reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.