Condenan a un hombre por violar a una mujer de 87 años en Pigüé

El Tribunal en lo Criminal N°3 condenó a Néstor Omar Iturrioz a la pena de 7 años de prisión por haber abusado sexualmente de una mujer de 87 años en Pigüé.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Torres, el hecho ocurrió el 29 de agosto de 2018 cuando el imputado se presentó en la casa de la mujer, a quien conocía, ingresó al domicilio y comenzó a perseguirla mientras le refería que iba a abusar de ella.

La víctima intentó refugiarse en el baño, pero el hombre la tomó fuertemente de sus brazos, la llevó hasta la habitación donde la accedió de manera carnal y se retiró.

A la mujer, que en estado de shock pudo relatar lo que había vivido a sus familiares cercanos, se le realizaron pericias médicas por las lesiones que presentaba.

Durante la instrucción de la causa y el debate, se intentó atacar la credibilidad de la mujer por su edad.

Al respecto, el juez señala en el fallo que hay un “prejuicio que parte de que una persona de casi de 90 años no pueda ser objeto de acometimiento sexual por parte de terceros, y que si lo dice, está fantaseando”.

Las pruebas reunidas en esta causa indican lo contrario y comprobaron que la víctima “fue accedida carnalmente por el imputado”.