A las 9:30 cortan la energía en un sector de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció un corte de energía para este viernes en un sector de Bahía Blanca que comenzará a las 9:30.

La interrupción será en el cuadrante comprendido por las calles Alvarado, Alem, Lattanzio, Peñaloza

La prestataria detalló que hará un corte de energía a las 9:30 en el cuadrante de las calles Malvinas, Güemes, Entre Ríos, avenida La Plata.

Los trabajos pueden ser reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

