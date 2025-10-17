Alquiler de los puentes: en el gobierno nacional señalan que “se firmó un convenio legal con un canon de mantenimiento”

La jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa de la Nación, Luciana Carrasco, se refirió a la polémica que se generó por el pago de un alquiler al gobierno municipal por los puentes móviles Compact Bailey Doble-Simple de 36 metros colocados en la ciudad por los inconvenientes generados por el temporal del 7 de marzo pasado.

“Cuando el temporal arrasó Bahía Blanca, las Fuerzas fueron las primeras en llegar. En horas, el Ejército Argentino instaló los puentes, garantizando la comunicación, el traslado de víveres y la asistencia”, expresó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

Carrasco explicitó que “durante la emergencia, se firmaron actas con vigencia de 90 días para su instalación gratuita”.

“Cumplido el plazo y a pedido del propio intendente kirchnerista, se firmó un convenio legal con un canon mínimo de mantenimiento, previsto por la Ley 20.459, que rige desde hace décadas y fue aplicada también por gobiernos kirchneristas”, amplió.

Según explicitó Carrasco, “las Fuerzas gastaron más de 1.000 millones de pesos en su despliegue con 1.000 efectivos del Ejército, 700 de la Armada, 73 vehículos, 27 botes, helicópteros, aviones y plantas potabilizadoras”.

“Todo para asistir a una ciudad que, después de 50 años, sigue esperando las obras hídricas que la Provincia de Buenos Aires nunca terminó”, sostuvo.

“Mientras el gobierno de Kicillof destina 4.900 millones de pesos a políticas de género y diversidad en seis meses y el municipio de Bahía Blanca gasta 400 millones en publicidad y propaganda, las Fuerzas Armadas hacen patria con recursos propios, defendiendo la vida y la dignidad de los argentinos. Con las Fuerzas no. Cuando otros fallan, ellas están”, agregó.